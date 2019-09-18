Футзал: какие задачи у сборной Украины в Ивано-Франковске

Новости спорта:Наставник сборной Украины по футзалу Косенко рассказал о задачах своих подопечных на товарищеском турнире в Ивано-Франковске, который стартует 22 сентября.

Александр Косенко, в частности, отметил, что турнир с участием сборных Украины, Грузии и Румынии станет генеральной репетицией перед отборочными матчами ЧМ-2020.

“Команда начнет сбор 20 сентября, но легионеры подъедут 21-го числа, ведь у ребят игры в их чемпионатах. Этот турнир — генеральная репетиция перед отборочными поединками ЧМ-2020. Они начинаются уже в октябре, поэтому это последняя возможность проверить свои силы.

И Грузия, и Румыния являются сильными командами и хорошими спарринг-партнерами для нас. ...Обе команды быстрые, техничные, исповедуют комбинационный футзал. Поэтому будет интересно проверить себя в преддверии отборочных матчей ЧМ-2020 в поединках с такими соперниками.

Конечно, для нас самое главное в них — поставить игру сборной Украины. Но в то же время эта игра должна давать отдачу. Можно демонстрировать очень красивый футзал, но не добиваться нужного результата. Поскольку отбор на мировое первенство состоится уже через месяц, то и результат матчей с Грузией и Румынией будет иметь значение”, — цитирует Косенко прессслужба УАФ.

Напомним, международный футзальный турнир с участием сборных Украины, Румынии и Грузии пройдет 22 - 24 сентября в ивано-франковском СК КФВ.

Расписание товарищеских матчей

22 сентября. Украина — Румыния (17.00)

23 сентября. Румыния — Грузия (19.00)

24 сентября. Грузия — Украина (19.00)

Сборная Украины по футзалу готовится к основному раунду отбора чемпионата мира-2020. Поединки этой стадии состоятся 22-27 октября. Соперниками "сине-желтых" будут Словения, Македония и Косово. По регламенту в элит-раунд пробьются две лучших сборных квартета.