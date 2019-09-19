Украинка Черкасова квалифицировалась на Олимпиаду-2020

Новости спорта:Алла Черкасова гарантировала себе квалификацию на Олимпийские игры 2020 года.

Украинка Алла Черкасова гарантировала себе квалификацию на Олимпийские игры 2020 года.

На чемпионате мира по борьбе спортсменка вышла в полуфинал в весовой категории до 68 килограмм. Этого хватило для того, чтобы отобраться в Токио.

Чемпионке мира и Европы Черкасовой еще предстоит побороться за золотые медали мирового первенства.

Вчера на Олимпиаду-2020 также квалифицировалась украинка Оксана Ливач, выступающая в весовой категории до 50 килограмм. До нее отобрались борцы греко-римского стиля Жан Беленюк и Ленур Темиров.

Чемпионат мира по борьбе в Нур-Султане завершится в воскресенье, 22 сентября.