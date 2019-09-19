Украинка Черкасова квалифицировалась на Олимпиаду-2020

Украинка Алла Черкасова гарантировала себе квалификацию на Олимпийские игры 2020 года.
На чемпионате мира по борьбе спортсменка вышла в полуфинал в весовой категории до 68 килограмм. Этого хватило для того, чтобы отобраться в Токио.
Чемпионке мира и Европы Черкасовой еще предстоит побороться за золотые медали мирового первенства.
Вчера на Олимпиаду-2020 также квалифицировалась украинка Оксана Ливач, выступающая в весовой категории до 50 килограмм. До нее отобрались борцы греко-римского стиля Жан Беленюк и Ленур Темиров.
Чемпионат мира по борьбе в Нур-Султане завершится в воскресенье, 22 сентября.