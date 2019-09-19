Скачать
Четверг, 19.09.2019
Лига Европы: расписание матчей 19 сентября
Лига Европы: расписание матчей 19 сентября
Теплый прием Зинченко и провал Мораеса: обзор матча Шахтер - Ман Сити (Видео)
Теплый прием Зинченко и провал Мораеса: обзор матча Шахтер - Ман Сити (Видео)
Динамо - Мальме: когда и где смотреть матч Лиги Европы
Динамо - Мальме: когда и где смотреть матч Лиги Европы
Вольфсбург – Александрия: анонс и прогноз на матч Лиги Европы
Вольфсбург – Александрия: анонс и прогноз на матч Лиги Европы

Украинка Черкасова квалифицировалась на Олимпиаду-2020

Украинка Черкасова квалифицировалась на Олимпиаду-2020
14:34 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Алла Черкасова гарантировала себе квалификацию на Олимпийские игры 2020 года.

Украинка Алла Черкасова гарантировала себе квалификацию на Олимпийские игры 2020 года.

На чемпионате мира по борьбе спортсменка вышла в полуфинал в весовой категории до 68 килограмм. Этого хватило для того, чтобы отобраться в Токио.

Чемпионке мира и Европы Черкасовой еще предстоит побороться за золотые медали мирового первенства.

Вчера на Олимпиаду-2020 также квалифицировалась украинка Оксана Ливач, выступающая в весовой категории до 50 килограмм. До нее отобрались борцы греко-римского стиля Жан Беленюк и Ленур Темиров.

"Это был мой последний ЧМ": Беленюк, скорее всего, уйдет из спорта

Чемпионат мира по борьбе в Нур-Султане завершится в воскресенье, 22 сентября.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Борьба, Олимпиада-2020, Алла Черкасова.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Шахтер 0:3 Манчестер Сити: события матча
02 Теплый прием Зинченко и провал Мораеса: обзор матча Шахтер - Ман Сити (Видео)
03 Лига чемпионов: результаты и обзоры матчей 18 сентября (Видео)
04 Ди Мария повторил невероятное достижение Шевченко (Видео)
05 Атлетико 2:2 Ювентус: события матча (Видео голов)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь