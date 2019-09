Многократный чемпион мира погиб, пытаясь установить очередной рекорд (Видео)

Итальянский гонщик-рекордсмен Фабио Буцци и два члена его команды погибли при попытке установить рекорд скорости на моторной лодке. Их маршрут пролегал от Монте-Карло до Венеции.

Приближаясь к намеченному финишу, лодка на скорости 148 км/ч врезалась в искусственный риф, сообщает BBC.

В аварии помимо 76-летнего Буцци погибли голландский механик, имя которого не называется, и ещё один член экипажа — Лука Николини из Италии. Подробности трагедии раскрыл единственный выживший после столкновения — Марио Инверницци. Он находится в больнице с многочисленными повреждениями.

RIP Fabio Buzzi

“Schianto: in the incident, that took the life of Fabio Buzzi "miraculously" Mario Invernizzi, thrown from the boat” https://t.co/Gy3hr8D2cq pic.twitter.com/cQa1wFgp12