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Многократный чемпион мира погиб, пытаясь установить очередной рекорд (Видео)

Многократный чемпион мира погиб, пытаясь установить очередной рекорд (Видео)
08:39 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Twitter

Новости спорта:Десятикратный чемпион мира по гонкам на скоростных катерах Фабио Буцци и еще двое людей погибли в результате аварии моторной лодки недалеко от Монако.

Итальянский гонщик-рекордсмен Фабио Буцци и два члена его команды погибли при попытке установить рекорд скорости на моторной лодке. Их маршрут пролегал от Монте-Карло до Венеции.

Приближаясь к намеченному финишу, лодка на скорости 148 км/ч врезалась в искусственный риф, сообщает BBC.

В аварии помимо 76-летнего Буцци погибли голландский механик, имя которого не называется, и ещё один член экипажа — Лука Николини из Италии. Подробности трагедии раскрыл единственный выживший после столкновения — Марио Инверницци. Он находится в больнице с многочисленными повреждениями.

Буцци начал карьеру в гонках более 40 лет назад и выиграл 10 чемпионатов мира. В 1978 году он установил рекорд скорости для лодок с дизельным двигателем — 191,58 км/ч.

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Фабио Буцци, Лука Николини, Марио Инверницци.
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