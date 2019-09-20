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Уайт назвал дату возвращения Макгрегора в октагон

Уайт назвал дату возвращения Макгрегора в октагон
11:09 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Дэна Уайт рассказал, когда можно ждать возвращения бывшего чемпиона в двух весовых категориях Конора Макгрегора.

Глава UFC Дэна Уайт рассказал, когда можно ждать возвращения бывшего чемпиона в двух весовых категориях Конора Макгрегора.

Напомним, что недавно ирландец в твиттере оставил пост: «Дублин, 14 декабря». Ирландская пресса сообщила, что в это время Макгрегор может провести бой с боксером Люком Киллером. Об этом высказался и Дэна Уайт.

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«Я уверен, что вы видели его запись в твиттере. Конор хочет драться 14 декабря в Дублине, но в этот день у нас запланирован турнир в Лас-Вегасе. Так что, если он там не выступит, то, скорее всего, вернется в начале года», - сказал Уайт.

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Ранее сообщалось, что следующим соперником Макгрегора может стать Джастин Гейджи.

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MMA, UFC, Конор Макгрегор, Дэна Уайт.
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