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Определился соперник сборной Украины по волейболу в плей-офф Евро-2019

Определился соперник сборной Украины по волейболу в плей-офф Евро-2019
12:34 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта:Мужская сборная Украины по волейболу впервые вышла в плей-офф чемпионата Европы.

Сборная Украины по волейболу узнала имя своего соперника по 1/8 финала чемпионата Европы. В первом раунде плей-офф украинцы сыграют со сборной Бельгии.

Последний раз команды встречались в 2016-м году в квалификационном раунде чемпионата Европы. Победу в том матче одержали бельгийцы(3:0).

На текущем чемпионате Европы Бельгия попала в групу B, где после пяти туров набрала 11 очков и располагается на втором месте в турнирной таблице.

В свою очередь сборная Украины завершила групповой этап на 3-й ступеньке.

Cборная Украины по волейболу уступила чемпионам мира на Евро-2019

Матч Бельгия - Украина состоится 21 сентября в 18.00

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