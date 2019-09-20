Определился соперник сборной Украины по волейболу в плей-офф Евро-2019

Новости спорта:Мужская сборная Украины по волейболу впервые вышла в плей-офф чемпионата Европы.

Сборная Украины по волейболу узнала имя своего соперника по 1/8 финала чемпионата Европы. В первом раунде плей-офф украинцы сыграют со сборной Бельгии.

Последний раз команды встречались в 2016-м году в квалификационном раунде чемпионата Европы. Победу в том матче одержали бельгийцы(3:0).

На текущем чемпионате Европы Бельгия попала в групу B, где после пяти туров набрала 11 очков и располагается на втором месте в турнирной таблице.

В свою очередь сборная Украины завершила групповой этап на 3-й ступеньке.

Матч Бельгия - Украина состоится 21 сентября в 18.00