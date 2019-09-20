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Экс-чемпион UFC отказался считать Нурмагомедова непобежденным

Экс-чемпион UFC отказался считать Нурмагомедова непобежденным
15:08 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Эдди Альварес не признает Хабиба Нурмагомедова непобежденным бойцом.

Бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории 35-летний американец Эдди Альварес не признаёт Хабиба Нурмагомедова, действующего чемпиона организации, непобеждённым бойцом. Альварес вспомнил один из поединков Нурмагомедова в 2012 году, в котором российский боец сразился с бразильцем Глейсоном Тибау и победил единогласным решением судей.

«Я не считаю Хабиба непобеждённым. Считаю, Глейсон Тибау победил Хабиба. Когда я смотрел тот бой, у меня возникло чувство, что Глейсон побил его. Значит, есть способ, как можно его победить. Но в данный момент он чемпион», — приводит слова Альвареса MMAJunkie.

Нурмагомедов: Перед боем приходится сбрасывать 15 кг

Нурмагомедов провёл 28 поединков в смешанных единоборствах, в том числе 12 в UFC, и во всех одержал победу.

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MMA, UFC, Новости ММА, Эдди Альварес.
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