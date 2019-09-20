Миочич - Кормье: противостояние станет трилогией

Новости спорта:Стипе Миочич и Даниэль Кормье проведут третий бой.

Действующий чемпион UFC в тяжёлой весовой категории Стипе Миочич и бывший чемпион организации в двух весовых категориях Даниэль Кормье в третий раз выйдут в октагон. Президент UFC Дэна Уайт подтвердил планы организовать новый поединок Миочича и Кормье. По его словам, нужно дождаться, чтобы Миочич восстановился после повреждений, полученных во втором поединке.

«Стипе восстанавливается после второго боя. Он пропустил много ударов в том поединке. Мы ждём его выздоровления, после чего закончим трилогию», — приводит слова Уайта MMAJunkie.

В первом поединке, который прошёл на турнире UFC 226 в июле 2018 года, Кормье нокаутировал Миочича в первом раунде и отобрал у него пояс. Однако в августе 2019 года Стипе вернул себе титул, победив Даниэля на турнире UFC 241 техническим нокаутом в четвёртом раунде.