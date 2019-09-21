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Украинцы помогли турецкому клубу стартовать с победы в Континентальном Кубке

Украинцы помогли турецкому клубу стартовать с победы в Континентальном Кубке
08:59 Сегодня Телеграф УХЛ Фото: Твиттер

Новости спорта:Украинцы Сергей Черненко, Алексей Войцеховский и Георгий Кича с победы стартовали в Континентальном кубке.

В столице Турции Стамбуле в пятницу стартовал турнир группы А первого раунда Континентального кубка IIHF.

Именно победитель этой группы станет третьим соперником чемпиона Украины донецкого Донбасса в турнире второго раунда, который пройдет с 18 по 20 октября в броварском Терминале.

В стартовых матчах стамбульского турнира победы одержали сербская Црвена Звезда, переигравшая исландский Викингар 6:1, и турецкий Зейтинбурну, который одолел болгарский Ирбис-Скейт 5:3.

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Выиграть Зейтинбурну активно помогали украинские нападающие Сергей Черненко (1+3), Алексей Войцеховский и Георгий Кича (1+0).

Континентальный кубок. Первый раунд. Группа А. 1-й тур:

Викингар (Исландия) – Црвена Звезда (Сербия) 1:6 (1:2, 0:2, 0:2)

Ирбис-Скейт (Болгария) – Зейтинбурну (Турция) 3:5 (1:1, 1:2, 1:2)

Турнирное положение:

1. Црвена Звезда1 игра, 3 очка

2. Зейтинбурну 1, 3

3. Ирбис-Скейт 1, 0

4. Викингар 1, 0

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Континентальный кубок, Сергей Черненко, Новости хоккея, Георгий Кича.
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