Президент ФВУ: Нам нужно выиграть Евролигу

Новости спорта:Президент Федерации волейбола Украины рассказал о перспективах сборной Украины.

Президент Федерации волейбола Украины Михаил Мельник поделился мнением о матче сборной с Польшей на ЧЕ и целях команды на будущее.

"В игре против Польши перед нами стояло две задачи: с одной стороны, все хотели сыграть против чемпионов мира, с другой – нужно было дать отдохнуть лидерам и проверить резерв.

К сожалению, игры не вышло, сказался мандраж. Хотя первый состав все же немного потягался. Мы проиграли потому, что мы слабее, но еще год-два и против Польши с нашей стороны будет другая игра.

Для этого нам нужно играть на серьезных турнирах против больших команд. Нам нужно выиграть Евролигу и пробиться в Лигу наций. Конечно, для этого необходимо финансирование», – сказал Мельник.