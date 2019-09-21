Биатлон: сегодня в Чернигове пройдет Гонка чемпионов

Новости спорта:Стали известны составы на Гонку чемпионов.

Сегодня в рамках Летнего чемпионата Украины по биатлону в Чернигове пройдет Гонка чемпионов. Начало – в 15:40.

Стали известны составы на Гонку чемпионов:

1. Ирина Меркушина - Дмитрий Пидручный

2. Татьяна Рудь - Артем Прима

3. Елена Зубрилова* (Екатерина Бех) - Сергей Семенов

4. Оксана Хвостенко - Артем Тищенко

5. Нина Лемеш - Богдан Цымбал

6. Кристина Дмитренко - Тарас Лесюк

7. Вита Семеренко - Сергей Седнев

8. Анастасия Меркушина - Вячеслав Деркач

9. Анна Кривонос - Андрей Дериземля

10. Елена Пидгрушная - Олег Бережной

11. Валя Семеренко - Роман Прима

12. Юлия Журавок - Александр Беланенко

* - Зубрилова будет участвовать только в дуэльной стрельбе.