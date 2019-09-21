Биатлон: сегодня в Чернигове пройдет Гонка чемпионов

Сегодня в рамках Летнего чемпионата Украины по биатлону в Чернигове пройдет Гонка чемпионов. Начало – в 15:40.
Стали известны составы на Гонку чемпионов:
1. Ирина Меркушина - Дмитрий Пидручный
2. Татьяна Рудь - Артем Прима
3. Елена Зубрилова* (Екатерина Бех) - Сергей Семенов
4. Оксана Хвостенко - Артем Тищенко
5. Нина Лемеш - Богдан Цымбал
6. Кристина Дмитренко - Тарас Лесюк
7. Вита Семеренко - Сергей Седнев
8. Анастасия Меркушина - Вячеслав Деркач
9. Анна Кривонос - Андрей Дериземля
10. Елена Пидгрушная - Олег Бережной
11. Валя Семеренко - Роман Прима
12. Юлия Журавок - Александр Беланенко
* - Зубрилова будет участвовать только в дуэльной стрельбе.