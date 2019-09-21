40 сантиметров: гимнаст Верняев померялся с баскетболистом Пустозвоновым (Фото)

Новости спорта:Рост гимнаста – 1,61 м, баскетболиста – 2,01 м.

Звездный украинский гимнаст Олег Верняев посетил матч квалификации Лиги чемпионов «Киев-Баскет» – «Капфенберг» (73:63) и сделал фото с форвардом столичной команды Максимом Пустозвоновым.

Все, что нужно знать об этом снимке: рост Верняев – 1,61 метра, а Пустозвонова – 2,01 метра:

«Сегодня первый раз присутствовал на баскетбольном матче. Игровые виды спорта – это, конечно, так круто и зрелищно. Макс, спасибо тебе за приглашение. И кстати, «Киев-Баскет» победил и прошел дальше. Так держать Максим Пустозвонов».

Напомним, болельщики «Киев-Баскета» затянули гимн столицы во время матча с «Капфенбергом».