40 сантиметров: гимнаст Верняев померялся с баскетболистом Пустозвоновым (Фото)

Звездный украинский гимнаст Олег Верняев посетил матч квалификации Лиги чемпионов «Киев-Баскет» – «Капфенберг» (73:63) и сделал фото с форвардом столичной команды Максимом Пустозвоновым.
Все, что нужно знать об этом снимке: рост Верняев – 1,61 метра, а Пустозвонова – 2,01 метра:
«Сегодня первый раз присутствовал на баскетбольном матче. Игровые виды спорта – это, конечно, так круто и зрелищно. Макс, спасибо тебе за приглашение. И кстати, «Киев-Баскет» победил и прошел дальше. Так держать Максим Пустозвонов».
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Сегодня первый раз присутствовал на баскетбольном матче Игровые виды спорта- это конечно так круто и зрелищно Макс, спасибо тебе за приглашение И кстати, @kievbasket победил и прошёл дальше! Так держать @maxpustozvonov . . #basketball #kievbasket #kiev #ukraine #nba
Напомним, болельщики «Киев-Баскета» затянули гимн столицы во время матча с «Капфенбергом».