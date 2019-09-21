Футболист отказался от тренировки после пропажи часов за 70 тысяч евро

Новости спорта:Форвард «Ниццы» отказывается тренироваться после пропажи часов за € 70 тыс.

Форвард «Ниццы» Каспер Дольберг отказывается тренироваться с командой после пропажи часов в раздевалке. Об этом сообщает A Bola.

Согласно информации источника, после инцидента, который случился 17 сентября, 21-летний нападающий не явился на тренировку. Такое решение футболист мотивировал проблемами со здоровьем.

Отметим, ранее из-за пропажи часов стоимостью € 70 тыс. датчанин пошёл на конфликт с партнёрами по команде.

Дольберг перешёл в «Ниццу» из «Аякса» в конце минувшего летнего трансферного окна. Сумма перехода составила € 20,5 млн.

В нынешнем сезоне форвард успел принять участие лишь в одном матче французской Лиги 1, в котором не отметился результативными действиями. В 6-м туре «Ницце» предстоит сыграть с «Дижоном». Матч состоится в Ницце сегодня, 21 сентября.