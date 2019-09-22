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Главный бой UFC Fight Night 159 завершился скандалом (Видео)

Главный бой UFC Fight Night 159 завершился скандалом (Видео)
07:52 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:В главном бою турнира UFC Fight Night 159 встретились Яир Родригес и Джереми Стивенс, однако же в первом раунде поединок был прерван.

Поединок был прерван в самом начале из-за нарушения правил: Родригес попал Стивенсу пальцами в глаз. Пострадавший получил пять минут на восстановление, однако так и не смог это сделать, что вынудило судью в ринге остановить бой.

Болельщики остались недовольны таким исходом и начали бросать в октагон бутылки. Когда Стивенс покидал арену в сопровождении охраны, в него летели различные предметы.

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Также в рамках вечера бокса Карла Эспарза победила Алекск Грассо решением большинства судей. Кроме того, в основном карде Стивен Питерсон нокаутировал Мартина Браво, а Ирен Алдана выиграла у Ванессы Мело единогласным решением судей — 30:26, 30:26, 30:26. Дебютный бой Аскара Аскарова с мексиканцем Брендон Морено закончился вничью.

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Видео, MMA, Смешанные единоборства, UFC, Новости ММА, Яир Родригес, Джереми Стивенс, UFC Fight Night 159, Яир Родригес - Джереми Стивенс.
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