Скачать
Воскресенье, 22.09.2019
Интер переиграл Милан в итальянском дерби (Видео голов)
Интер переиграл Милан в итальянском дерби (Видео голов)
Украинский боксер Егоров проиграл итальянцу Ригольди: полный бой (Видео)
Украинский боксер Егоров проиграл итальянцу Ригольди: полный бой (Видео)
Хватит зависать в соцсетях: Почему стоит посетить WWFC 15 в Киеве
Хватит зависать в соцсетях: Почему стоит посетить WWFC 15 в Киеве
Главный бой UFC Fight Night 159 завершился скандалом (Видео)
Главный бой UFC Fight Night 159 завершился скандалом (Видео)

Президент UFC раскритиковал организаторов боя Альварес - Ковалев

Президент UFC раскритиковал организаторов боя Альварес - Ковалев
07:58 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Дэна Уайт прокомментировал организацию боя Сауль Альварес - Сергей Ковалев.

Президент UFC Дэна Уайт выразил недоумение тем фактом, что организаторы боя чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе Сергея Ковалёва и чемпиона мира в среднем весе Сауля Альвареса приняли решение провести этот поединок в тот же вечер, когда состоится турнир UFC 244.

«Мы пришли к соглашению о дате турнира, а затем, спустя неделю, я услышал, что они собираются организовать в этот день бой. Думаю, что, выбрав эту дату, они сошли с ума. Что есть, то есть. Если они подберут правильное время, то всё может сложиться, как бывало раньше. К примеру, так было в день боя Джастина Гэтжи и Дональда Серроне. После них выступил Тайсон Фьюри. Так что если организаторы разберутся со временем, всё может сработать. Но если они пойдут с нами в одно время — значит они просто сумасшедшие», — приводит слова Уайта MMA Fighting.

Экс-чемпион UFC отказался считать Нурмагомедова непобежденным

Бой Сауля Альвареса с Сергеем Ковалёвым состоится 2 ноября в Лас-Вегасе. В этот же день, но в Нью-Йорке, пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 244, главным событием которого станет встреча Хорхе Масвидаля с Нэйтом Диасом.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, MMA, Сауль Альварес, UFC, Новости бокса, Сергей Ковалев, Дэна Уайт, Сауль Альварес - Сергей Ковалев.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Милан 0:2 Интер: события матча (Фото, Видео)
02 Зинченко пропустил матч с Уотфордом: стала известна причина
03 Манчестер Сити без Зинченко разгромил Уотфорд 8:0
04 Йовичевич: Сейчас сборная Украины показывает один из лучших футболов в Европе
05 "Они думают, что я проиграю": Руис задумался о титуле абсолютного чемпиона мира
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь