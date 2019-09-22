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Россию могут отстранить от Олимпийских игр в Токио

Россию могут отстранить от Олимпийских игр в Токио
08:52 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Российским спортсменам может грозить отстранение от Олимпиады-2020 в Токио.

Причинами могут стать подозрения в том, что Московская антидопинговая лаборатория подделала данные, прежде чем отправить их во Всемирное антидопинговое агентство (WADA). Об этом сообщает британское издание The Telegraph.

В агентстве считают, что Москва манипулировала данными последние 18 месяцев.

"В течение следующих двух месяцев могут быть представлены новые доказательства подделки допинг-проб, что может привести к исключению российских спортсменов от участия в Олимпийских играх", - говорится в сообщении.

Украина добыла еще одну лицензию на Олимпиаду-2020

Как ранее сообщало агентство, WADA хочет открыть более 100 новых дел против российских атлетов

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Олимпиада-2020, Олимпийские игры-2020.
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