Скачать
Воскресенье, 22.09.2019
Нокаут года: Питерсен зеркальным приемом отправил Браво "спать" (Видео)
Нокаут года: Питерсен зеркальным приемом отправил Браво "спать" (Видео)
Украинский боксер Егоров проиграл итальянцу Ригольди: полный бой (Видео)
Украинский боксер Егоров проиграл итальянцу Ригольди: полный бой (Видео)
Хватит зависать в соцсетях: Почему стоит посетить WWFC 15 в Киеве
Хватит зависать в соцсетях: Почему стоит посетить WWFC 15 в Киеве
Главный бой UFC Fight Night 159 завершился скандалом (Видео)
Главный бой UFC Fight Night 159 завершился скандалом (Видео)

Сборной Украины по волейболу покорилось историческое достижение (Видео)

Сборной Украины по волейболу покорилось историческое достижение (Видео)
10:04 Сегодня Телеграф Фото: ФВУ

Новости спорта:Украинские волейболисты творят историю у нас на глазах.

Вчера, 21 сентября, сборная Украины по волейболу в тяжелейшем матче сумела обыграть сборную Бельгии 3:2 и впервые в своей истории вышла в четвертьфинал ЧЕ.

К слову, капитан сборной Бельгии говорил перед игрой, что если они не пройдут Украину, то это будет позор. Его понять можно, ведь именно эта страна принимает нынешнее европейское первенство.

Игру украинцы отлично и выиграли первый сет, следующие два сета взяли бельгийцы, казалось, сборная Украины не сможет вернуться в игру, ведь третий период соперники взяли очень уверенно - 25:14.

Украина вышла в четвертьфинал ЧЕ

Тем не менее, Угис Крастиньш нашел нужные слова и украинские спортсмены сравняли счет, а затем на тай-брейке вырвали победу. 

Очень эмоциональный пост посвятил спортсменам Михаил Мельник, президент Федерации волейбола Украины.

>

Касательно матча, выиграли украинцы за счет очень удачных действий Дмитрия Виецкого, набравшего 23 очка, и Яна Ерещенко, который забил 20 очков. 12 результативных ударов набрал Юрий Семенюк. 


Соперником Украины по четвертьфиналу будет сборная Сербии. Представители Балкан в 1/8 не оставили шансов Чехии, разгромив их 3:0.

Стоит отметить, что для нашей сборной это лишь третий выход в плей-офф, первый был в 1993 году, а крайний до этого в 1997.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сборная Украины, Волейбол, Новости спорта, Михаил Мельник, Новости волейбола, Угис Крастиньш, Ян Терещенко, Чемпионат Европы по во.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Вратарь пропустил смешной гол уже на 10-й секунде матча (Видео)
02 Зинченко пропустил матч с Уотфордом: стала известна причина
03 Милан 0:2 Интер: события матча (Фото, Видео)
04 Усик назвал свой текущий вес (Видео)
05 Манчестер Сити без Зинченко разгромил Уотфорд 8:0 (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь