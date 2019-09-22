Сборной Украины по волейболу покорилось историческое достижение (Видео)

Новости спорта:Украинские волейболисты творят историю у нас на глазах.

Вчера, 21 сентября, сборная Украины по волейболу в тяжелейшем матче сумела обыграть сборную Бельгии 3:2 и впервые в своей истории вышла в четвертьфинал ЧЕ.

К слову, капитан сборной Бельгии говорил перед игрой, что если они не пройдут Украину, то это будет позор. Его понять можно, ведь именно эта страна принимает нынешнее европейское первенство.

Игру украинцы отлично и выиграли первый сет, следующие два сета взяли бельгийцы, казалось, сборная Украины не сможет вернуться в игру, ведь третий период соперники взяли очень уверенно - 25:14.

Тем не менее, Угис Крастиньш нашел нужные слова и украинские спортсмены сравняли счет, а затем на тай-брейке вырвали победу.

Очень эмоциональный пост посвятил спортсменам Михаил Мельник, президент Федерации волейбола Украины.

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Касательно матча, выиграли украинцы за счет очень удачных действий Дмитрия Виецкого, набравшего 23 очка, и Яна Ерещенко, который забил 20 очков. 12 результативных ударов набрал Юрий Семенюк.



Соперником Украины по четвертьфиналу будет сборная Сербии. Представители Балкан в 1/8 не оставили шансов Чехии, разгромив их 3:0.

Стоит отметить, что для нашей сборной это лишь третий выход в плей-офф, первый был в 1993 году, а крайний до этого в 1997.