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Волейболист сборной Украины объяснил за счет чего удалось пройти бельгийцев

Волейболист сборной Украины объяснил за счет чего удалось пройти бельгийцев
14:18 Сегодня Телеграф Фото: ФВУ

Новости спорта:Игрок сборной Украины Дмитрий Теременко рассказал, что слова Угиса Крастиньша помогли переломить ход игры с Бельгией.

Слова главного тренера сборной Украины Угиса Крастиньша и поддержка его помощника Артура Тинте помогли переломить ход игры в матче против Бельгии на Евро-2019.

Об этом в комментарии для XSPORT рассказал центральный блокирующий Дмитрий Теременко.

"Угис Крастиньш много внес своего в сборную Украины. Очень большая часть победы - это его заслуга. Он нашел правильные слова, когда мы начали распадаться как команда. Мы вели 18:11 и проиграли сет.

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На одном отрезке мы вязли два очка, а бельгийцы - тринадцать. Это был сильный подзатыльник. Понятно, что мы были подавлены. В тот момент не важными были какие-то технические установки.

Нас нужно было собрать как команду. И Угис нашел правильные слова. Думаю, вы слышали их в трансляции. И мы потихоньку вернулись в игру, а потом нас уже было тяжело остановить.

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Угис Крастинш - молодец. И он, и Артур Тинте. Их латвийский дует заряжает нас позитивной энергией. Нам есть откуда ее брать. Это очень важно во время игры, когда тренерский состав уверен в себе и никто не паникует, а подпитывает команду. Это нам очень помогло".

Напомним, в 1/8 финала сборная Украины уступала 1:2 по сетам, но в итоге одержала яркую победу 3:2.

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Новости спорта, Новости волейбола, Чемпионат европы по волейболу, Сборная Украины по волейболу, Дмитрий Теременко.
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