Гоцык победила Сормову, а Гузев – Шиву: результаты всех боев WWFC 15

Новости спорта:В столичном Дворце спорта прошел турнир по смешанным единоборствам WWFC 15.

В субботу, 21 сентября, в Киеве проходил турнир WWFC 15, где главным событием являлся бой чемпиона среднего веса, украинца Сергея Гузева против поляка Гжегожа Шивы.

В бою за чемпионский титул WWFC в среднем весе украинец Сергей Гузев победил поляка Гжегожа Шивы. Украинец оказался сильнее соперника благодаря раздельным решениям судей – 47:48, 48:47, 47:48.

В со-главном поединке вечера украинка Светлана Гоцык победила Магдалену Сормову из Чехии.

К слову, в этот день свой день рождения отмечала Светлана Гоцык, которой удалось сделать себе подарок.

Это был бой-реванш и представительница Каменского уже в 1-м раунде смогла победить самбишеном соперницу. Благодаря данной победе Светлана вернула свой пояс чемпионки в минимальном весе.

Также, победу одержала украинка Алена Рассохина, которая в первом раунде нанесла болевой прием Элейн Леаль из Бразилии. Это был бой за пояс чемпионки WWFC в весе до 48 кг.

Полный файткард турнира WWFC 15:

Main Card

Гжегож Шивы (Польша) – Гузев Сергей (Украина) - победа решением судей - бой за пояс чемпиона WWFC до 84 кг;

Сормова Магдалена (Чехия) – Гоцык Светлана (Украина) - победа болевым в 1-м раунде – бой за пояс чемпионки WWFC до 52 кг;

Саякбаев Ринат (Кыргызстан) – Горобец Кирилл (Украина) - победа удушающим в 3-м раунде – бой за пояс временного чемпиона WWFC до 70 кг;

Элейн Лил (Бразилия) – Рассохина Елена (Украина) – победа болевым в 1-м раунде - бой за пояс чемпионки WWFC до 48 кг;

Филхо Луиз (Бразилия) – Асхабов Хусейн (Люксембург) - победа болевым в 1-м раунде.

Всего на турнире WWFC 15 зрители стали свидетелями 14-ти увлекательных противостояний с участием известных мастеров ММА из 10 стран.

Следующий турнир WWFC 16 запланирован на субботу, 2 ноября.