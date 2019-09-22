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Гоцык победила Сормову, а Гузев – Шиву: результаты всех боев WWFC 15

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Гоцык победила Сормову, а Гузев – Шиву: результаты всех боев WWFC 15
15:29 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: WWFC

Новости спорта:В столичном Дворце спорта прошел турнир по смешанным единоборствам WWFC 15.

В субботу, 21 сентября, в Киеве проходил турнир WWFC 15, где главным событием являлся бой чемпиона среднего веса, украинца Сергея Гузева против поляка Гжегожа Шивы. 

В бою за чемпионский титул WWFC в среднем весе украинец Сергей Гузев победил поляка Гжегожа Шивы. Украинец оказался сильнее соперника благодаря раздельным решениям судей – 47:48, 48:47, 47:48.

 
 
 
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#ANDSTILL В неймовірно складному протистоянні Сергій Гузев вдруге захистив свій титул ⠀ #wwfc #wwfc_ua #wwfc15

Публикация от WWFC (@wwfc.ua)

В со-главном поединке вечера украинка Светлана Гоцык победила Магдалену Сормову из Чехии.

К слову, в этот день свой день рождения отмечала Светлана Гоцык, которой удалось сделать себе подарок.

Это был бой-реванш и представительница Каменского уже в 1-м раунде смогла победить самбишеном соперницу. Благодаря данной победе Светлана вернула свой пояс чемпионки в минимальном весе.

 
 
 
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#ANDNEW Народна Чемпіонка Світлана Гоцик повернула свій титул ⠀ #wwfc #wwfc_ua #wwfc15

Публикация от WWFC (@wwfc.ua)

WWFC 15: Гоцык в невероятном стиле победила Сормову в реванше (Фото)

Также, победу одержала украинка Алена Рассохина, которая в первом раунде нанесла болевой прием Элейн Леаль из Бразилии. Это был бой за пояс чемпионки WWFC в весе до 48 кг.

Полный файткард турнира WWFC 15:

Main Card

Гжегож Шивы (Польша) – Гузев Сергей (Украина) - победа решением судей - бой за пояс чемпиона WWFC до 84 кг;

Сормова Магдалена (Чехия) – Гоцык Светлана (Украина) - победа болевым в 1-м раунде – бой за пояс чемпионки WWFC до 52 кг;

Саякбаев Ринат (Кыргызстан) – Горобец Кирилл (Украина) - победа удушающим в 3-м раунде – бой за пояс временного чемпиона WWFC до 70 кг;

Элейн Лил (Бразилия) – Рассохина Елена (Украина) – победа болевым в 1-м раунде - бой за пояс чемпионки WWFC до 48 кг;

Филхо Луиз (Бразилия) – Асхабов Хусейн (Люксембург) - победа болевым в 1-м раунде.

Всего на турнире WWFC 15 зрители стали свидетелями 14-ти увлекательных противостояний с участием известных мастеров ММА из 10 стран.

Следующий турнир WWFC 16 запланирован на субботу, 2 ноября.

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Бокс, MMA, UFC, Бокс новости, WWFC, WWFC 15.
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