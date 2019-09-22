Завершился очередной тур УХЛ

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17:23 Сегодня Телеграф УХЛ Фото: УХЛ

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Сегодня, 22 сентября, состоялись 2 матча Украинской хоккейной лиги.

В первом матче лидер чемпионата добыл третью победу подряд со старта сезона. На этот раз их жертвой стали киевские Ледяные Волки.

Уже все было понятно по итогам первого периода, подопечные Александра Савицкого выиграли 6:0. Во втором "волкам" удалось забить, но и пропустили они ещё четыре шайбы. В третьем периоде был всего один гол, который и поставил точку в матче.

Украинка выиграла Arnold Classic 2019 (Фото)

Кременчуг – Ледяные Волки 11:1 (6:0, 4:1, 1:0)

Шайбы: 1:0 Грицких (Свищев, Варава), 03:20. 2:0 Боевых (Орлов), 04:25. 3:0 Сазонов (Боевых), 04:53. 4:0 Ворона (Хришпенц), 05:36. 5:0 Ворона (Толстушко - больш.), 12:12. 6:0 Киселёв (Толстушко, Серанов), 16:47. 7:0 Киселёв (Серанов), 29:08. 8:0 Пукс (Орлов, Созонов), 30:01. 9:0 Гриценко (Хришпенц, Горлушко), 30:41. 10:0 Созонов (Пукс), 34:33. 10:1 Дворник (Воронин), 37:02. 11:1 Варава (Жеребцов), 58:55

Вратари: Новицкий – Дуве (00:00-05:36), Романов (05:36-30:41), Дуве (30:41-60:00).

Во втором матче один из конкурентов Кременчуга херсонский Днепр принимал у себя дома середняка Белый Барс.

«Днепр» – «Белый Барс» 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

1:0 – Афанасьев (Василенков, Дорофеев – бол.) – 49:17,

Вратари: Петров – Кучер.

Поединок вышел упорным, команды боролись на каждом сантиметре льда, вратари совершили немало великолепных сейвов. Решающей оказалась шайба Сергея Афанасьева в средине третьего периода.

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Все по теме:

Новости хоккея, ФХУ, ХК Кременчуг, УХЛ, ХК Белый Барс, ХК Днепр, ХК Ледяные Волки.
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