Чемпионат мира по борьбе: итоги для Украины

Новости спорта:Украинские борцы завоевали на чемпионате мира 4 медали и 7 олимпийских лицензий.

В Нур-Султане (Казахстан) в воскресенье, 22 сентября, завершается чемпионат мира по спортивной борьбе.

По итогам мирового первенства украинские борцы стали обладателями четырех наград и семи олимпийских лицензий на летние Игры-2020 в Токио (Япония).

"Золото" в Нур-Султане выиграл Жан Беленюк (весовая категория до 87 кг), завоевав титул двукратного чемпиона мира по греко-римской борьбе, Алина Бережная (72 кг) и Ирина Коляденко (65 кг) стали серебряными призерами чемпионата мира по женской борьбе, а Александр Хоцяновский (125 кг) принес Украине бронзовую награду в турнире борцов вольного стиля.

Кроме обладателей медалей, олимпийские лицензии также завоевали Оксана Ливач (50 кг), Алла Черкасова (68 кг) и "греко-римлянин" Ленур Темиров (60 кг), которые заняли 5-е места.