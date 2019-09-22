Украинец стал лучшим блокирующим игроком ЧЕ по волейболу

Новости спорта:Юрий Семенюк помог сборной Украины впервые в истории пробиться в четвертьфинал ЧЕ.

Центральный блокирующий сборной Украины по волейболу Юрий Семенюк на данный момент является лучшим игроком чемпионата Европы по количеству блоков. Об этом сообщает XSport.

В финальной части чемпионата Европы Семенюк провел на паркете шесть матчей, в которых поставил 20 блоков (1 в среднем за сет). При этом, в прошлом поединке против Бельгии (3:2), который вывел команду Угиса Крастиньша в четвертьфинал ЧЕ, Семенюк поставил пять блоков.

Следующий матч на ЧЕ сборная Украины проведет против Сербии. Четвертьфинальный поединок состоится 24 сентября в Антверпене. Начало в 21:30 по Киеву.