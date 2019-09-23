Мотор установил антирекорд в гандбольной Лиге чемпионов

Новости спорта:Украинская команда не сумела обыграть польский Виве Кельце.

Гандбольный клуб Мотор уступил польскому Виве Кельце в поединке второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Чемпион Украины на выезде потерпел поражение от польского Виве Кельце со счетом 26:33 (11:22).

В первом тайме Кельце оторвался в счете на 11 очков. После перерыва украинская команда смогла переломить ход игры, выиграв второй тайм со счетом 15:11. Однако этого оказалось мало для победы.

Лиги чемпионов. Групповой этап, 2-й тур.

Виве Кельце – Мотор – 33:26 (22:11)

В третьем туре 29 сентября украинская команда дома сыграет против македонского Вардара.