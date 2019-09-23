Украинка Елистратова выиграла этап Кубка мира по триатлону

Новости спорта:Юлия Елистратова блеснула в Константе (Румыния).

Елистратова после плавания закрепилась в первой группе, затем на велосипеде подтвердила свои претензии на победу, а в беге оторвалась от преследовательниц и первой пересекла финишную черту.

Украинка с результатом 1 час, 6 минут и 10 секунд на 17 секунд опередила представительницу Германии Марлен Гомес-Ислингер, а третьей с отставанием от Елистратовой в 35 секунд стала итальянка Алессиа Орла.

"В этом сезоне я стабильно забегала в топ-10, но уже успела соскучиться по победам.

Поэтому, конечно, я довольна. Этап Кубка Европы в Константе проходит уже третий раз и для меня это вторая победа и третий пьедестал", - комментирует Елистратова свой успех в Румынии.