Скачать
Понедельник, 23.09.2019
Нокаут года: Питерсен зеркальным приемом отправил Браво "спать" (Видео)
Нокаут года: Питерсен зеркальным приемом отправил Браво "спать" (Видео)
Свитолина на шаг приблизилась к Итоговому турниру WTA
Свитолина на шаг приблизилась к Итоговому турниру WTA
Гоцык победила Сормову, а Гузев – Шиву: результаты всех боев WWFC 15
Гоцык победила Сормову, а Гузев – Шиву: результаты всех боев WWFC 15
Шахтер уходит в отрыв, обыграв в Чернигове Десну (Видео)
Шахтер уходит в отрыв, обыграв в Чернигове Десну (Видео)

Дерзость и "Перуанский галстук": обзор боя Саякбаев - Горобец на WWFC 15 (Видео)

Дерзость и "Перуанский галстук": обзор боя Саякбаев - Горобец на WWFC 15 (Видео)
13:55 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: WWFC

Новости спорта:В столичном Дворце спорта прошел турнир по смешанным единоборствам WWFC 15.

Один из наиболее самобытных и зрелищных бойцов WWFC украинец Кирилл Горобец покорил новый рубеж, завоевав звание временного чемпиона лиги в весе до 70 кг.

Его соперник по бою за вакантный пояс, киргиз Ринат Саякбаев, сразу зашёл с козырей, полагаясь на ударную мощь. Однако, Кирилл, зная о главном оружии Рината, был внимательным и своевременно уходил от его опасных выпадов на ногах.

Сам Горобец атаковал реже, но значительно точнее, закрепляя преимущество тэйкдаунами и доминированием на покрытии. Ситуация повторялась в каждом из раундов вплоть до третьего, в котором и наступила развязка.

Гоцык победила Сормову, а Гузев – Шиву: результаты всех боев WWFC 15

Видео боя:

Горобец вновь оказался сверху в партере и снова завершил бой нетривиально, проведя довольно редкий удушающий приём с экзотическим названием «перуанский галстук». Следующая цель Кирилла – действующий чемпион Михаил Одинцов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

MMA, WWFC, WWFC 15, Кирилл Горобец, Ринат Саякбаев.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Виталий Кличко мог устроить "денежный" поединок с посетителем ресторана
02 Динамо Михайличенко "прорвало" в матче против Ворсклы 5:0 (Видео)
03 Ливерпуль добыл 15-ю победу подряд, обыграв Челси (Видео голов)
04 Прыжок Ван Перси и сейв года: как голкипер дважды спас пустые ворота (Видео)
05 Погиб российский боксер, выпав пьяным из балкона в Таиланде
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь