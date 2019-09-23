Дерзость и "Перуанский галстук": обзор боя Саякбаев - Горобец на WWFC 15 (Видео)

Новости спорта:В столичном Дворце спорта прошел турнир по смешанным единоборствам WWFC 15.

Один из наиболее самобытных и зрелищных бойцов WWFC украинец Кирилл Горобец покорил новый рубеж, завоевав звание временного чемпиона лиги в весе до 70 кг.

Его соперник по бою за вакантный пояс, киргиз Ринат Саякбаев, сразу зашёл с козырей, полагаясь на ударную мощь. Однако, Кирилл, зная о главном оружии Рината, был внимательным и своевременно уходил от его опасных выпадов на ногах.

Сам Горобец атаковал реже, но значительно точнее, закрепляя преимущество тэйкдаунами и доминированием на покрытии. Ситуация повторялась в каждом из раундов вплоть до третьего, в котором и наступила развязка.

Видео боя:

Горобец вновь оказался сверху в партере и снова завершил бой нетривиально, проведя довольно редкий удушающий приём с экзотическим названием «перуанский галстук». Следующая цель Кирилла – действующий чемпион Михаил Одинцов.