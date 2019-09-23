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Сборная Украины презентовала новую форму перед чемпионатом мира (Фото)

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Сборная Украины презентовала новую форму перед чемпионатом мира (Фото)
14:14 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Сборная Украины по легкой атлетике представила новую форму перед чемпионатом мира.

Сборная Украины по легкой атлетике представила новую форму перед чемпионатом мира, который стартует 27 сентября в Дохе (Катар).

Участие в презентации новой формы, которая состоялась 21 сентября, приняли бронзовая призерка чемпионата Европы в беге на 800 м Ольга Ляхова, победитель юношеских Олимпийских игр и чемпионата Европы среди юниоров по метанию молота Михаил Кохан, чемпион Европы по спортивной ходьбе на 50 км Марьян Закальницкий, а также главный тренер сборной Украины по легкой атлетике Вячеслав Тыртышник.

Об этом сообщает пресс-служба ФЛАУ.

В новой форме команда выступит на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе, который состоится 27 сентября - 6 октября.

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Первая группа спортсменов отправится в Катар уже 24 сентября.

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