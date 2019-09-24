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Легендарный Кормье намерен завершить карьеру

Легендарный Кормье намерен завершить карьеру
08:46 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Американец намерен закончить трилогию с чемпионом UFC в тяжелом весе.

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье рассказал, когда планирует завершить спортивную карьеру.

Известный американский боец смешанных единоборств заявил о желании провести реванш с обладателем пояса UFC в тяжелом весе Стипе Миочичем, после чего Кормье хочет повесить перчатки на гвоздь.

"Следующий бой будет последним в моей карьере. Но это должен быть поединок со Стипе. Другие соперники меня не интересуют. Но в любом случае, победа или поражение - это будет последний бой в карьере", – приводит слова Кормье ESPN.

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Напомним, Стипе Миочич нокаутировал Даниэля Кормье на турнире UFC 241, вернув свое чемпионство в тяжелом весе.

Примечательно, что ранее президент UFC Дана Уайт признался, что в ближайшее время начнет работать над организацией третьего поединка Миочич - Кормье.

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MMA, UFC, Даниэль Кормье.
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