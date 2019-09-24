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Хабиб придумал оригинальный способ заработать деньги на развитие родной школы

Хабиб придумал оригинальный способ заработать деньги на развитие родной школы
13:57 Сегодня Телеграф Трибуна Фото: Твиттер

Новости спорта:Хабиб Нурмагомедов благодаря интервью миллиардеру Рыбакову заработает денежный сертификат.

UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов даст интервью российскому миллиардеру Игорю Рыбакову.

Рыбаков подарит Хабибу денежный сертификат, который пойдет на развитие родной школы дагестанского бойца.

"Я знаю, что такое бороться и что такое побеждать. Множество бойцов тренируются изо дня в день, но у них ничего не получается. Для того чтобы быть всегда первым, мало иметь крепкие мышцы и отточенный удар.

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Для того чтобы быть чемпионом и побеждать из раза в раз, нужно быть сильным духом, с достоинством принимать удар и уважать себя и своего соперника.

Сила, достоинство и уважение — это три главные вещи, которые помогают побеждать не только в спорте, но и в жизни. Я уже второй раз выступлю на Synergy Global Forum. Для меня это не самое лёгкое занятие — говорить со сцены. Но я считаю, что должен это делать, потому что хочу быть благодарным тем людям, которые каждый бой были рядом со мной и болели за меня. Для меня это возможность рассказать им о том, что нужно делать и какими нужно быть, чтобы побеждать», – сообщил Нурмагомедов.

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Смешанные единоборства, UFC, Хабиб Нурмагомедов.
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