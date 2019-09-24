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ХК Донбасс усилился опытным украинцем

ХК Донбасс усилился опытным украинцем
15:28 Сегодня Телеграф ХК Донбасс Фото: ХК Донбасс

Новости спорта:ХК Донбасс вернул в свой состав Александра Матерухина после

Нападающий Александр Матерухин подписал контракт с хоккейным клубом «Донбасс».

Опытнейший форвард ранее уже выступал в составе донецкого клуба с 2011-го по 2013 годы. За это время он становился лучшим игроком Высшей хоккейной лиги по показателю «плюс/минус», становился чемпионом Украины в составе «Донбасса-2», а также выигрывал Континентальный кубок IIHF-2013.

Играл за юношескую, молодежную и национальную сборные Украины. С главной командой страны дважды играл в элитном дивизионе чемпионата мира, выигрывал Дивизион IВ, принимал участие в двух олимпийских квалификациях.

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Имеет за плечами опыт 220 игр в Континентальной хоккейной лиге за «Донбасс» и минское «Динамо». Сезон 2018/19 провел в составе «Югры», которая выступает в ВХЛ. Там его статистика составила 49 матчей «регулярки» 35 (12+23) и 3 игры в плей-офф (0+1).

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Новости хоккея, ФХУ, Александр Матерухин, УХЛ, ХК Донбас.
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