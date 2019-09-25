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Расширения волейбольного чемпионата Украины не будет

Расширения волейбольного чемпионата Украины не будет
11:06 Сегодня Телеграф Трибуна Фото: Фейсбук

Новости спорта:В волейбольной Суперлиге останется 8 команд.

Команды «ШВСМ-СумГУ» (Сумы) и «Фаворит» (Лубны) снялись с участия в волейбольной Суперлиге сезона 2019-2020.

Оба клуба приняли такое решение в связи с финансовыми трудностями.

Таким образом, в мужской Суперлиге сезона 2019-2020 годов примут участие восемь клубов: «Барком-Кажаны» (Львов), «Сердце Подолье» (Винница), «МХП-Винница» (Тростянец), «Юридическая Академия» (Харьков), «Буревестник-ШВСМ» (Чернигов), УК« Житичи»(Житомир), «Новатор» (Хмельницкий) и «Локомотив-ХГВУФК №1»(Харьков).

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Суперлига, Волейбол, Новости волейбола, ФВУ, Барком-Кажаны.
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