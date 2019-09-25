Бубка остался на посту вице-президента IAAF

Новости спорта:Украинец Сергей Бубка был переизбран на пост вице-президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций.

Глава Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка сохранил пост вице-президента IAAF по результатам выборо, которые состоялись на конгрессе организации в Дохе (Катар).

Британец Себастьян Коу переизбран главой Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Решение о переизбрании было принято единогласно, Коу впервые занял пост главы международной организации в 2015 году.

Новыми вице-президентами IAAF избраны представительница Колумбии Симена Рестрепо, принц Саудовской Аравии Наваф бин Мохаммед Аль Сауд и глава Ассоциации легкой атлетики Океании Джоффри Гарднер.

Кандидат на пост вице-президента IAAF Ахмед аль Камали (ОАЭ) был временно отстранен за возможное нарушение правил организации и кодекса корпоративной этики.