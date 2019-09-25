Скачать
Среда, 25.09.2019
Мариуполь - Динамо: анонс и где смотреть матч
Мариуполь - Динамо: анонс и где смотреть матч
Свитолина на классе обыграла Кузнецову на турнире WTA в Ухане
Свитолина на классе обыграла Кузнецову на турнире WTA в Ухане
Кубок Украины: расписание матчей 25 сентября
Кубок Украины: расписание матчей 25 сентября
Александр Усик оценил Тайрона Спонга (Видео)
Александр Усик оценил Тайрона Спонга (Видео)

UFC Fight Night 165: стали известны хедлайнеры турнира

UFC Fight Night 165: стали известны хедлайнеры турнира
15:00 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:21 декабря в Пусане (Южная Корея) состоится масштабный турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 165.

Как стало известно, главным событием вечера станет противостояние полулегковесов: в октагон выйдут экс-претендент на титул Брайан Ортега и местный боец Чан Сон Джон, более известный под псевдонимом Корейский Зомби, сообщает MMA Fighting.

Ортега на данный момент занимает второе место в рейтинге полулёгкого веса. В минувшей встрече он досрочно проиграл Максу Холлоуэю, тот бой состоялся в декабре 2018 года. Что касается Чан Сон Джона, то он расположился на шестом месте рейтинга. В прошлом бою он досрочно победил Ренато Мойкано.

Президент UFC раскритиковал организаторов боя Альварес - Ковалев

Ранее стало известно, что в основном карде турнира в Пусане выступит и экс-претендент на титул в полутяжёлом весе Волкан Оздемир. Его соперником станет Александар Ракич.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

MMA, UFC, Новости ММА, UFC Fight Night 165.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гвардиола станет главным тренером Ювентуса
02 Несенюк жестко раскритиковал Свитолину и Ястремскую за заявку на "Кубок Кремля"
03 Названы стадионы, которые примут финалы еврокубков сезона-2020/21
04 Владимир Кличко: Я провожу тренировки и вру себе, что собираюсь вернуться
05 Мерседес и Ред Булл пытаются разобраться, откуда у Феррари столь мощный мотор
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь