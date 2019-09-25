Валентина Шевченко обошла Макгрегора в рейтинге P4P UFC

Новости спорта:UFC обновили рейтинг бойцов вне зависимости от весовой категории.

Самый известный промоушен смешанных единоборств UFC обновил свой рейтинг лучших бойцов вне зависимости от весовой категории, в котором можно заметить несколько интересных изменений.

Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко поднялась на одну строчку в рейтинге, обойдя таким образом скандального ирландца Конора Макгрегора. Сейчас киргизская спортсменка расположилась на 11-й строчке, тогда как экс-чемпион в двух весовых категориях опустился на 12-е место.

Также стоит отметить, что свою 9-ю позицию потерял обязательный претендент на пояс в легком весе Тони Фергюсон. "Эль Кукуя" обошел обладатель титула в среднем весе Роберт Уиттакер.

Остальные позиции рейтинга P4P остались неизменными. Первое место сохранил за собой Джон Джонс, второе - Хабиб Нурмагомедов, а третье - Генри Сехудо.

Список лучших бойцов UFC Pound4Pound:

1. Джон Джонс

2. Хабиб Нурмагомедов

3. Генри Сехудо

4. Стипе Миочич

5. Аманда Нуньес

6. Даниэль Кормье

7. Макс Холлоуэй

8. Камару Усман

9. Роберт Уиттакер

10. Тони Фергюсон

11. Валентина Шевченко

12. Конор Макгрегор

13. Дастин Порье

14. Израэль Адесанья

15. Тайрон Вудли