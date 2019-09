Мастер джиу-джитсу бросил вызов Нурмагомедову

Известный боец джиу-джитсу бразилец Леонардо Сантос в своем Twitter аккаунте заявил, что хотел бы встретиться в октагоне с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

"Бойцы, которые могут подраться с Хабибом, уже были биты мной. У меня есть скиллы, с которыми Нурмагомедову будет непросто справиться. Дана Уайт, дай мне этот бой!", – написал Леонардо.

Fighters being tipped to fight Khabib have already suffered defeat for me, such as Kevin Lee, and I have a set of skills that can complicate Khabib Nurmagomedov.@danawhite give me this fight!@ufc @channelCombate @espnmma @UFCFightPass @UFCBrasil @UFCONFOX @UFCNews @joerogan pic.twitter.com/DZAlzcFics