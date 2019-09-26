Мотор победил в третьем матче подряд SEHA-Лиги

Новости спорта:Запорожский клуб идет без потерь в Seha-Лиге

В третьем туре SEHA-лиги запорожский Мотор без особых проблем преодолел китайский Пекинский университет.

Мотор: Комок, Киреев; Касай (12/17), Вуйович 1/1, Кубатко (5/5), Бабичев (1/1), Кравченко (7/7), Козакевич (6/6), Паровинчак (2/4), Донцов (4/4), Миноцкий (1/1), Гурковский, Жуков (2/6), Кус, Рубан, Тютюнник.

Главный тренер: Николай Степанец.

Пекинский университет (голы): Джиавей Жанг 3/11, Кси 2/2, У. Ванг 4/6, Ху 1/3, Гу 2/3, Хуанг 4/6, К. Ванг 1/1, Ю. Ванг 1/4, Джанжи Жанг 1/4.

"На игре соперников сказалась усталость переезда, да и накануне они провели достаточно тяжелый матч. Что касается моих игроков, я бы отметил первый тайм. Во втором – допустили много технического брака. Не забили в нужных моментах и пропустили 15 голов.

Хороший задел был сделан в первом тайме. Если бы соперник не провел накануне свой матч, то счет был бы совсем другой. Эта победа не далась бы нам так легко", - так охарактеризовал игру Николай Степанец, главный тренер команды.