Украинец стал бронзовым призером ЧМ с тяжелой атлетики

Новости спорта:Украинец Дмитрий Чумак сумел подняться на пьедестал почета на ЧМ по тяжелой атлетике.

Чумак в рывке зафиксировал над головой штангу весом 176 кг, а в толчке поднял 217 кг и занял третье место в этой дисциплине. В сумме с результатом 393 кг 29-летний силач из Скадовска показал четвертый результат.

Для Чумака бронза в Таиланде стала третьей медалью на чемпионатах мира.

В 2015 году украинец завоевал бронзу в категории до 94 кг, а год назад стал вице-чемпионом в категории до 102 кг.

Свою главную победу в карьере Дмитрий Чумак одержал в апреле текущего года, завоевав золото чемпионата Европы в категории до 102 кг.