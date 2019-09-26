Скачать
Четверг, 26.09.2019
Динамо вымучило победу над Мариуполем (Видео)
Динамо вымучило победу над Мариуполем (Видео)
Определилась соперница Ястремской в 1/4 финала турнира в Ухане
Определилась соперница Ястремской в 1/4 финала турнира в Ухане
Аталанта с Малиновским обыграла Рому
Аталанта с Малиновским обыграла Рому
Александр Усик оценил Тайрона Спонга (Видео)
Александр Усик оценил Тайрона Спонга (Видео)

Украинец стал бронзовым призером ЧМ с тяжелой атлетики

Украинец стал бронзовым призером ЧМ с тяжелой атлетики
10:23 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Украинец Дмитрий Чумак сумел подняться на пьедестал почета на ЧМ по тяжелой атлетике.

Чумак в рывке зафиксировал над головой штангу весом 176 кг, а в толчке поднял 217 кг и занял третье место в этой дисциплине. В сумме с результатом 393 кг 29-летний силач из Скадовска показал четвертый результат.

Для Чумака бронза в Таиланде стала третьей медалью на чемпионатах мира.

В 2015 году украинец завоевал бронзу в категории до 94 кг, а год назад стал вице-чемпионом в категории до 102 кг.

Мотор победил китайскую команду в SEHA-лиге

Свою главную победу в карьере Дмитрий Чумак одержал в апреле текущего года, завоевав золото чемпионата Европы в категории до 102 кг.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Тяжелая атлетика, Новости спорта, Дмитрий Чумак.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Динамо вымучило победу над Мариуполем (Видео)
02 Мариуполь - Динамо: обзор матча (Видео)
03 Рома 0:2 Аталанта: события матча (Фото, Видео)
04 Боец ММА "задушила" соперницу за 10 секунд (Видео)
05 Плишкова: Я не уверена на счет Ястремской
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь