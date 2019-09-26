Боец UFC: Макгрегор - он такой дурак по жизни

Новости спорта:Махмуд Мурадов жестко отозвался о Макгрегоре.

Боец смешанных единоборств Махмуд Мурадов, который недавно стал первым узбеком, подписавшим контракт с UFC, поделился мнением о бывшем чемпионе организации в двух весовых категориях ирландце Коноре Макгрегоре, известном не только победами в октагоне, но и поведением за его пределами.

«Макгрегор привлёк внимание огромного числа фанатов по всему миру к смешанным единоборствам — не только своим поведением, но и стилем боя.

Он много говорит и иногда перебарщивает, но он умеет это делать. Макгрегор — он такой дурак по жизни», — зявил Махмуд.

В августе непобеждённый американский боксёр Флойд Мейвезер, в команду которого входит Мурадов, опубликовал в своём «инстаграме» видео поединков бойца и прокомментировал: «Лучший боец MMA в мире!».