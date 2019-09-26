Когда Нурмагомедов вернется в октагон

Новости спорта:Хабиб Нурмагомедов планирует вернуться в октагон весной 2020 года.

Ризван Магомедов, менеджер действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал, когда его подопечный в следующий раз выйдет в октагон.

«Следующий бой Хабиба планируется на март — апрель», — приводит слова Магомедова ТАСС.

7 сентября Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в лёгкой весовой категории, победив американца Дастина Порье удушающим приёмом в третьем раунде. Однако это не позволило ему выйти на первую строчку сводного рейтинга организации вне зависимости от весовой категории — ни вскоре после поединка, ни в обновлённой версии классификации.

На счету Нурмагомедова 28 побед в 28 поединках в смешанных единоборствах.