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Гэтжи рассказал, за счет чего победит Нурмагомедова

Гэтжи рассказал, за счет чего победит Нурмагомедова
14:48 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Джастин Гэтжи рассказал, как бы действовал в бою с Хабибом Нурмагомедовым.

Американский боец смешанных единоборств Джастин Гэтжи рассказал, как стал бы бороться с Хабибом Нурмагомедовым, действующим чемпионом UFC в лёгком весе. Ранее Гэтжи уже заявлял о желании выйти в октагон с Хабибом.

«Мы встретимся в центре октагона. Я буду наносить тяжёлые удары, в основном правой. Я обладаю самой опасной мощью в лёгкой весовой категории. А чего стоят мои удары ногами? Уверен, Серроне до сих пор хромает от моих лоукиков.

Каждый раз, когда он будет пытаться валить меня в партер, я буду перекатываться так, как он никогда не видел за всю свою жизнь. Он всегда боролся с вольниками, которые не отдавали спину, потому что этого нельзя делать без потери очков. Но у нас в США иные правила борьбы, у нас фолк-стайл, я в основном по этим правилам боролся, а не по правилам вольной борьбы.

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Ты меня не удержишь в партере, я поднимусь на ноги. Я буду уходить из партера так, как он никогда не видел. Я дважды боролся с Джорданом Барроузом. И я сумел остановить 20 его проходов. Давить на соперника с той же силой — вот как надо останавливать тейкдауны», — сказал Гэтжи в подкасте UFC Unfiltered.

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MMA, Новости ММА, Джастин Гэтжи.
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