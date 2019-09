Боец ММА "задушила" соперницу за 10 секунд (Видео)

Румынская спортсменка Анна Мария Паль, выступающая в смешанных единоборствах, победила представительницу Ирана Самерех Киани на турнире Real Xtreme Fighting 35 в Румынии. Поединок Паль и Киани, который состоялся вчера, 23 сентября, продолжался всего 10 секунд.

Румынская спортсменка успешно провела удушающий приём, и вскоре иранка потеряла сознание, после чего рефери остановил бой. Видео поединка опубликовано в «твиттере» Jolassanda.

Победив Киани, Паль одержала вторую победу в смешанных единоборствах. Также на её счету одно поражение. Для Киани выступление на Real Xtreme Fighting 35 стало дебютом в MMA.

drem sweet

not a nice MMA debut for Kiani, Ana Maria Pal choked her in 1R (RXF) pic.twitter.com/5VW6z1KPP4

— Jolassanda (@Jolassanda1) September 23, 2019