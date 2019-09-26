Боец ММА умерла от аневризмы мозга

Новости спорта:32-летняя американка Кэти Коллинз, выступавшая в смешанных единоборствах, скончалась вчера, 25 сентября.

Причиной смерти стала аневризма головного мозга, вызвавшая инсульт. О кончине спортсменки сообщил её тренер Джей Ти Тилли в своём "фейсбуке".

«Борьба окончена. Ты никогда не прекращала сражаться, не сдавались и мы. Я так горжусь тобой, Кейт. Мы сделали это. Мне посчастливилось вместе с тобой реализовать твою мечту. Не променял бы это ни на что другое. Буду скучать по тебе больше, чем кто-либо может это представить», — написал Тилли и прикрепил к сообщению фотографии со спортсменкой.

Посмотреть фото Коллинз с тренером можно в «Фейсбуке».

На счету Коллинз 12 боёв в MMA, в которых она одержала семь побед и потерпела пять поражений. Последний бой Кэти, у которой осталось двое детей, провела в 2018 году.