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Волейбол: Словения после России шокировала Польшу и вышла в полуфинал Евро-2019

Волейбол: Словения после России шокировала Польшу и вышла в полуфинал Евро-2019
10:18 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Словенские волейболисты творят историю.

В четвертьфинале чемпионата Европы в Словения в четырех выбила действующих чемпионов континента россиян, а в полуфинале не менее сенсационно преградила путь Польше, которая выступала на турнире в статусе действующего чемпиона мира.

Словения на пути к полуфиналу домашнего чемпионата мира провела 51 результативную атаку, организовала 7 эйсов, взяла 8 очков на блоке и спровоцировала у поляков 33 невынужденных ошибки.

Главными героями матча у словенцев стали Тине Урнаут (18 очков), Клемен Чебуль (15) и Тончек Штерн (14).

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Польша – Словения 1:3 (23:25, 22:25, 25:21, 21:25)

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Волейбол, Новости волейбола, Сборная Польши по волейболу, Сборная Словении по волейболу.
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