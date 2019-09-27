Волейбол: Словения после России шокировала Польшу и вышла в полуфинал Евро-2019

Новости спорта:Словенские волейболисты творят историю.

В четвертьфинале чемпионата Европы в Словения в четырех выбила действующих чемпионов континента россиян, а в полуфинале не менее сенсационно преградила путь Польше, которая выступала на турнире в статусе действующего чемпиона мира.

Словения на пути к полуфиналу домашнего чемпионата мира провела 51 результативную атаку, организовала 7 эйсов, взяла 8 очков на блоке и спровоцировала у поляков 33 невынужденных ошибки.

Главными героями матча у словенцев стали Тине Урнаут (18 очков), Клемен Чебуль (15) и Тончек Штерн (14).

Во втором полуфинале чемпионата мира Сербия сегодня сыграет с Францией.

Евро-2019. Мужчины. 1/2 финала

Польша – Словения 1:3 (23:25, 22:25, 25:21, 21:25)