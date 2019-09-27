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Порье на благотворительном аукционе продал футболку Нурмагомедова

Порье на благотворительном аукционе продал футболку Нурмагомедова
14:36 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:За все лоты Дастин Порье выручил $ 60 тысяч.

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Дастин Порье выставил на аукционе Ebay свои шорты и перчатки, а также футболку Хабиба Нурмагомедова, которую выменял сразу после боя с россиянином. За лоты Порье выручил $ 60 тыс., сообщает MMAJunkie. Вся эта сумма будет направлена в благотворительный фонд. Дастин Порье известен благотворительной деятельностью, что подчёркивалось и на турнире UFC 242 в Абу-Даби.

Порье продаёт комплекты с боёв после каждого выступления и регулярно тратит средства на благотворительность. Ранее Хабиб Нурмагомедов продал футболку Дастина Порье и направил в фонд американца $ 100 тыс. Такую же сумму в фонд Порье направил и президент UFC Дэна Уайт.

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Напомним, встреча Хабиба и Порье состоялась 7 сентября.

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MMA, Новости ММА, Хабиб Нурмагомедов, Дастин Порье.
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