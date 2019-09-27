Стивенс и Родригес после скандального боя проведут повторный поединок

Новости спорта:18 октября в Бостоне (штат Массачусетс, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 6.

Как стало известно, в его основной кард добавлен поединок полулегковесов — Яира Родригеса и Джереми Стивенса, сообщает MMA Fighting.

Первоначально эта встреча должна была состояться в минувшие выходные, 21 сентября, на турнире в Мехико. Поединок Родригеса и Стивенса должен был стать главным событием шоу. Но, выйдя в октагон, бойцы пробыли в клетке 15 секунд. Практически в первой же атаке Родригес нанёс Стивенсу тычок в глаз и американец не смог продолжить встречу. Таким образом, бой был признан несостоявшимся.

Сразу после завершения турнира Родригес предложил Стивенсу провести бой в ближайшее время.