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Футбол. Расписание матчей пятницы, 27 сентября

Сегодня стартует ЧМ-2019 по легкой атлетике

Сегодня стартует ЧМ-2019 по легкой атлетике
15:11 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Сегодня, 27 сентября, в Дохе (Катар) стартует чемпионат мира по легкой атлетике, где разыграют первый комплект наград.

27 сентября, в первый день соревнований, украинские спортсменки выступят в четырех видах квалификационной программы и на марафонской дистанции, где разыграют первый комплект наград. Об этом сообщает пресс-служба ФЛАУ.

На марафонской дистанции Украину на ЧМ-2019 в Дохе представляет Александра Шафар. Финал запланирован на 23.59.

Также сегодня выступят Юлия Левченко, Ирина Геращенко и Ярослава Магучих (прыжки в высоту), Алена Шамотина, Ирина Новожилова и Ирина Климец (молот), Наталья Прищепа и Ольга Ляхова (800 м), Марина Килипко (прыжки с шестом).

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Напомним, чемпионат мира по легкой атлетике в Дохе (Катар) продлится до 6 октября. В состав сборной Украины вошли 27 женщин и 17 мужчин.

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Все по теме:

Легкая атлетика, Сборная Украины по легкой атлетике, Доха-2019, ЧМ-2019 по легкой атлетике.
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