ХК Донбасс подписал очередного иностранца

Новости спорта:ХК Донбасс продолжает искать варианты для усилений.

Форвард родился в латвийском городе Юрмала. Айнарс может сыграть слева и в центре нападения. Хват – правый. За свою карьеру новичок "Донбасса" уже успел поиграть в 10-ти странах: Латвии, России, Словакии, Германии, Австрии, Финляндии, Великобритании, Австралии, Франции и Казахстане.

С 2010 по 2014 гг. Подзиньш выступал в КХЛ – два сезона в составе рижского "Динамо" (72 матча, 5+1) и еще два будучи игроком "Витязя" (24 матча, 1+5).

С 2007 по 2009 гг. Айнарс привлекался к играм юниорских сборных России U-16, U-17 и U-18. Последним клубом Подзиньша был казахстанский ХК "Алматы".

В "Донбассе" Айнар Подзиньш будет выступать под "66" игровым номером.