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Украинец забросил шайбу в чемпионате Беларуси

Украинец забросил шайбу в чемпионате Беларуси
09:28 Сегодня Телеграф Фото: УХЛ

Новости спорта:Украинец Роман Благой набрал два очка в матче беларусскиой экстралиги

Вчера, 27 сентября, в белорусской Экстралиге «Б» команда, украинских хоккеистов Романа Благого и Дениса Петрухно, Бобруйск на выезде добыла победу 4:1 над молодежной сборной Беларуси.

Приятной новостью стал тот факт, что в этом матче, Роман, в очередной раз, отметился результативными действиями — вначале стал автором голевой передачи, а потом и заброшенной шайбы.

U20» - «Бобруйск» - 1:4 (0:2, 1:0, 0:2)

Шайбы
0:1 – 04:46 Баранов ГМ
0:2 – 06:45 Шувалов ГМ
1:2 – 31:15 Крылович (Ерменков)
1:3 – 43:37 Фадеев (Благой, Кучеренко) ГБ
1:4 – 47:34 Благой (Кучеренко)

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Защитник Денис Петрухно ничем отметится не сумел. Стоит сказать, что в свое время оба эти игрока вызывались в сборную Украины.

 

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