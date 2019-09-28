Украинец забросил шайбу в чемпионате Беларуси

Новости спорта:Украинец Роман Благой набрал два очка в матче беларусскиой экстралиги

Вчера, 27 сентября, в белорусской Экстралиге «Б» команда, украинских хоккеистов Романа Благого и Дениса Петрухно, Бобруйск на выезде добыла победу 4:1 над молодежной сборной Беларуси.

Приятной новостью стал тот факт, что в этом матче, Роман, в очередной раз, отметился результативными действиями — вначале стал автором голевой передачи, а потом и заброшенной шайбы.

U20» - «Бобруйск» - 1:4 (0:2, 1:0, 0:2)

Шайбы

0:1 – 04:46 Баранов ГМ

0:2 – 06:45 Шувалов ГМ

1:2 – 31:15 Крылович (Ерменков)

1:3 – 43:37 Фадеев (Благой, Кучеренко) ГБ

1:4 – 47:34 Благой (Кучеренко)

Защитник Денис Петрухно ничем отметится не сумел. Стоит сказать, что в свое время оба эти игрока вызывались в сборную Украины.