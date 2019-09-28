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Коваленко призвал фанатов поддержать ХК Донбасс в играх Континентального кубка

Коваленко призвал фанатов поддержать ХК Донбасс в играх Континентального кубка
11:06 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Украинский полузащитник Шахтера Виктор Коваленко записал видео в поддержу ХК Донбас в Континентальном кубке и призвал болельщиков ходить на игры.

Виктор Коваленко попросил поддержать ХК Донбасс во втором раунде Континентального кубка IIHF, который состоится в Броварах с 18 по 20 октября.

«Друзья, с 18 по 20 октября чемпион Украины по хоккею «Донбасс» будет защищать честь нашей страны на европейской арене.

Давайте все вместе поддержим наших парней на трибунах ледовой арены «Терминал» в Броварах и вместе снова выиграем Континентальный кубок.

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Футбол поддерживает хоккей, а вы?» – сказал Коваленко.

Соперниками украинского клуба будут: Краковия (Польша), Мого (Латвия) и Црвена Звезда (Сербия).

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ФК Шахтер, ХК Донбасс, Континентальный кубок, Новости футбола, Новости хоккея, УХЛ.
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