Коваленко призвал фанатов поддержать ХК Донбасс в играх Континентального кубка

Новости спорта:Украинский полузащитник Шахтера Виктор Коваленко записал видео в поддержу ХК Донбас в Континентальном кубке и призвал болельщиков ходить на игры.

Виктор Коваленко попросил поддержать ХК Донбасс во втором раунде Континентального кубка IIHF, который состоится в Броварах с 18 по 20 октября.

«Друзья, с 18 по 20 октября чемпион Украины по хоккею «Донбасс» будет защищать честь нашей страны на европейской арене.

Давайте все вместе поддержим наших парней на трибунах ледовой арены «Терминал» в Броварах и вместе снова выиграем Континентальный кубок.

Футбол поддерживает хоккей, а вы?» – сказал Коваленко.

Соперниками украинского клуба будут: Краковия (Польша), Мого (Латвия) и Црвена Звезда (Сербия).