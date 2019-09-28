Коваленко призвал фанатов поддержать ХК Донбасс в играх Континентального кубка

Виктор Коваленко попросил поддержать ХК Донбасс во втором раунде Континентального кубка IIHF, который состоится в Броварах с 18 по 20 октября.
«Друзья, с 18 по 20 октября чемпион Украины по хоккею «Донбасс» будет защищать честь нашей страны на европейской арене.
Давайте все вместе поддержим наших парней на трибунах ледовой арены «Терминал» в Броварах и вместе снова выиграем Континентальный кубок.
Футбол поддерживает хоккей, а вы?» – сказал Коваленко.
Соперниками украинского клуба будут: Краковия (Польша), Мого (Латвия) и Црвена Звезда (Сербия).