Скачать
Суббота, 28.09.2019
Английский топ-клуб могут исключить из Кубка лиги
Английский топ-клуб могут исключить из Кубка лиги
Украинца признали боксером года в Великобритании
Украинца признали боксером года в Великобритании
Стаховский вылетел из турнира в Орлеане
Стаховский вылетел из турнира в Орлеане
Де Ла Хойя оценил перспективы Ломаченко в полусреднем весе
Де Ла Хойя оценил перспективы Ломаченко в полусреднем весе

Украинский клуб подписал экс-игрока сборной России

Украинский клуб подписал экс-игрока сборной России
13:29 Сегодня Телеграф УХЛ Фото: УХЛ

Новости спорта:Аутсайдер УХЛ усилил состав экс-игроком молодежной сборной России.

В адрес Украинской хоккейной лиги поступил дозаявочный список от Ледяных Волков. Клуб заключил контракт с нападающим Владиславом Воробьёвым.

Уроженец Киева, являющийся воспитанником Локомотива, до 2012 года выступал в системе ярославского клуба. Помимо этого, 26-летний форвард выступал в ВХЛ в составе Рубина, Липецка, Дизеля Молота-Прикамье и Сарова. Всего в Высшей хоккейной лиге хоккеист провёл 172 матча и набрал 45 (25+20) очков при показателе полезности +8.

Также Воробьёв отыграл 133 матча в МХЛ в составе Локомотива и Тюменского Легиона, в которых заработал 65 (33+32) очков.

Игрок Шахтера просит поддержать Донбасс в Континентальном кубке

В минувшем сезоне форвард выступал в Сарове (ВХЛ) и Ростове (ВХЛ-Б), в которых суммарно сыграл 6 матчей и не набрал результативных баллов.

В 2009-2010 гг. Владислав Воробьёв привлекался к международным матчам в составе сборной России, принимал участие в Мировом Кубке Вызова сезона 2009/10. 14 хоккеистов из той команды впоследствии стали игроками команд Континентальной хоккейной лиги.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ХК Донбасс, Новости хоккея, ФХУ, УХЛ, Ледяные Волки.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Шахтер 4:0 Ворскла: события матча (Видео)
02 Перекладина, штанга, пенальти: обзор сумасшедшего матча Шахтер - Ворскла (Видео)
03 Шахтер перед Лигой чемпионов размялся на Ворскле (Видео)
04 Хацкевич рассказал о причинах увольнения из Динамо (Видео)
05 Форвард Милана процитировал Андрея Шевченко
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь