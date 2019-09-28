Украинский клуб подписал экс-игрока сборной России

Новости спорта:Аутсайдер УХЛ усилил состав экс-игроком молодежной сборной России.

В адрес Украинской хоккейной лиги поступил дозаявочный список от Ледяных Волков. Клуб заключил контракт с нападающим Владиславом Воробьёвым.

Уроженец Киева, являющийся воспитанником Локомотива, до 2012 года выступал в системе ярославского клуба. Помимо этого, 26-летний форвард выступал в ВХЛ в составе Рубина, Липецка, Дизеля Молота-Прикамье и Сарова. Всего в Высшей хоккейной лиге хоккеист провёл 172 матча и набрал 45 (25+20) очков при показателе полезности +8.

Также Воробьёв отыграл 133 матча в МХЛ в составе Локомотива и Тюменского Легиона, в которых заработал 65 (33+32) очков.

В минувшем сезоне форвард выступал в Сарове (ВХЛ) и Ростове (ВХЛ-Б), в которых суммарно сыграл 6 матчей и не набрал результативных баллов.

В 2009-2010 гг. Владислав Воробьёв привлекался к международным матчам в составе сборной России, принимал участие в Мировом Кубке Вызова сезона 2009/10. 14 хоккеистов из той команды впоследствии стали игроками команд Континентальной хоккейной лиги.