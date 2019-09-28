Новости спорта:Невероятная жара в Катаре повлияла на расписание соревнований.

В субботу, 27 сентября, в Катаре стартовал чемпионат мира по легкой атлетике.

Из-за жары женский марафон провели в полночь, когда температура воздуха упала до +32 градусов. Нужно сказать, что половина участниц снялась с соревнований по ходу гонки, среди них - украинка Александра Шафар. Первое "золото" соревнований завоевала кенийская бегунья Рут Чепнгетич (2:32.34) - это самый медленный результат в истории чемпионатов мира.

Также, сегодня пройдут соревнования в других видах спорта.

ЧМ по легкой атлетике

расписание соревнований 28 сентября

19:15 Бег, 800 метров, женщины (полуфинал) - Ольга Ляхова

19:25 Бег, 800 метров, женщины (полуфинал) - Наталия Прищепа

19:25 Метания молота, женщины (финал) - Ирина Климец

19:40 Смешанная эстафета 4х400 метров (первый круг) - Украина

23:30 Спортивная ходьба, мужчины, 50 км (финал) - Иван Банзерук, Марьян Закальницкий, Валерий Литанюк

23:30 Спортивная ходьба, женщины, 50 км (финал) - Валентина Мирончук, Елена Собчук, Кристина Юдкина

Напомним, в первый день соревнований ЧМ по легкой атлетике в финал в своих видах пробились украинки Ярослава Магучих, Юлия Левченко и Ирина Климец.