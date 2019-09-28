Скачать
Суббота, 28.09.2019
Английский топ-клуб могут исключить из Кубка лиги
Английский топ-клуб могут исключить из Кубка лиги
Украинца признали боксером года в Великобритании
Украинца признали боксером года в Великобритании
Динамо U-21 - Днепр U-21: видео онлайн-трансляция матча
Динамо U-21 - Днепр U-21: видео онлайн-трансляция матча
Де Ла Хойя оценил перспективы Ломаченко в полусреднем весе
Де Ла Хойя оценил перспективы Ломаченко в полусреднем весе

ЧМ по легкой атлетике: расписание соревнований 28 сентября

Смотрите фото (3)
ЧМ по легкой атлетике: расписание соревнований 28 сентября
14:38 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта:Невероятная жара в Катаре повлияла на расписание соревнований.

В субботу, 27 сентября, в Катаре стартовал чемпионат мира по легкой атлетике.

Из-за жары женский марафон провели в полночь, когда температура воздуха упала до +32 градусов. Нужно сказать, что половина участниц снялась с соревнований по ходу гонки, среди них - украинка Александра Шафар. Первое "золото" соревнований завоевала кенийская бегунья Рут Чепнгетич (2:32.34) - это самый медленный результат в истории чемпионатов мира.

Также, сегодня пройдут соревнования в других видах спорта.

ЧМ по легкой атлетике

расписание соревнований 28 сентября

19:15 Бег, 800 метров, женщины (полуфинал) - Ольга Ляхова

19:25 Бег, 800 метров, женщины (полуфинал) - Наталия Прищепа

19:25 Метания молота, женщины (финал) - Ирина Климец

19:40 Смешанная эстафета 4х400 метров (первый круг) - Украина

23:30 Спортивная ходьба, мужчины, 50 км (финал) - Иван Банзерук, Марьян Закальницкий, Валерий Литанюк

23:30 Спортивная ходьба, женщины, 50 км (финал) - Валентина Мирончук, Елена Собчук, Кристина Юдкина

Напомним, в первый день соревнований ЧМ по легкой атлетике в финал в своих видах пробились украинки Ярослава Магучих, Юлия Левченко и Ирина Климец.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Легкая атлетика, Катар, Доха, ЧМ по легкой атлетике, Юлия Левченко, ЧМ по легкой атлетике 2019.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Шахтер 4:0 Ворскла: события матча (Видео)
02 Перекладина, штанга, пенальти: обзор сумасшедшего матча Шахтер - Ворскла (Видео)
03 Шахтер перед Лигой чемпионов размялся на Ворскле (Видео)
04 Хацкевич рассказал о причинах увольнения из Динамо (Видео)
05 Форвард Милана процитировал Андрея Шевченко
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь