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ЧМ по легкой атлетике: расписание соревнований 28 сентября
ЧМ по легкой атлетике: расписание соревнований 28 сентября

Невероятная жара: в Катаре разыграли первый комплект медалей

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Невероятная жара: в Катаре разыграли первый комплект медалей
14:48 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Из-за адской жары в Дохе до финиша не дошла треть участниц.

На чемпионате мира по легкой атлетике в столице Катара - Дохе разыграли первый комплект наград. Первое «золото» чемпионата выиграла кенийская бегунья Рут Чепнгетич, которая победила в женском марафоне.

Ближайшую соперницу - Роуз Челимо из Бахрейна она опередила на минуту и 3 секунды. У Челимо «серебро», бронзовая медаль у Элайлы Джоннс из Намибии.

Отметим, что победный результат Чепнгетич (2:32.34) стал самым медленным в истории чемпионатов мира.

ЧМ по легкой атлетике: расписание соревнований 28 сентября

Из-за невероятной жары в катарской столице марафон провели в полночь. На тот момент температура воздуха составляла +32 градусов. Из 68 участниц марафона 28 снялись с забега. Среди них и украинка Александра Шафар.

Напомним, в первый день соревнований ЧМ по легкой атлетике в финал в своих видах пробились украинки Ярослава Магучих, Юлия Левченко и Ирина Климец.

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Легкая атлетика, Катар, Доха, ЧМ по легкой атлетике, ЧМ по легкой атлетике 2019, Рут Чепнгетич.
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