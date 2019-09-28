Невероятная жара: в Катаре разыграли первый комплект медалей

Новости спорта:Из-за адской жары в Дохе до финиша не дошла треть участниц.

На чемпионате мира по легкой атлетике в столице Катара - Дохе разыграли первый комплект наград. Первое «золото» чемпионата выиграла кенийская бегунья Рут Чепнгетич, которая победила в женском марафоне.

Ближайшую соперницу - Роуз Челимо из Бахрейна она опередила на минуту и 3 секунды. У Челимо «серебро», бронзовая медаль у Элайлы Джоннс из Намибии.

Отметим, что победный результат Чепнгетич (2:32.34) стал самым медленным в истории чемпионатов мира.

Из-за невероятной жары в катарской столице марафон провели в полночь. На тот момент температура воздуха составляла +32 градусов. Из 68 участниц марафона 28 снялись с забега. Среди них и украинка Александра Шафар.

Напомним, в первый день соревнований ЧМ по легкой атлетике в финал в своих видах пробились украинки Ярослава Магучих, Юлия Левченко и Ирина Климец.